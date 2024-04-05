Российские военные нанесли удар по авиазаводу в Запорожье

Вооруженные силы РФ нанесли удар по предприятию «Мотор Сич» в городе Запорожье, сообщил глава местного общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Телеграм-канале.

Минобороны: ВКС РФ уничтожили цеха «Мотор Сич», где ремонтировали вертолеты ВСУ

Он уточнил, что на этом заводе собирают двигатели для военных самолетов и ремонтируют боевую технику ВСУ.

«Над городом поднимается черный дым», - написал Рогов.

Ранее российские военные уничтожили цеха по сборке двигателей на предприятии «Мотор Сич», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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