Российские военные ликвидировали склад боеприпасов РСЗО HIMARS в Запорожской области

Российские военные за сутки ликвидировали склад боеприпасов реактивной системы залпового огня HIMARS ВСУ в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны России.

Минобороны опубликовало кадры работы вертолетов Ми-35 в зоне спецоперации

«В районе населенного пункта Кушугум Запорожской области уничтожен склад боеприпасов реактивной системы залпового огня HIMARS», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Также около населенного пункта Липцы Харьковской области ВС РФ уничтожили две украинские установки РСЗО «Град», находящихся на огневой позиции.

Также Вооруженные силы России ликвидировали пять пунктов управления ВСУ в районах Чугуева, Ямполя, Северска, Краматорска и Редкодуба.

По данным Минобороны РФ, российские военные за прошедшие сутки отразили атаки ВСУ на Донецком направлении.

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ФОТО: РИА Новости
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