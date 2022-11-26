Российские военные ликвидировали склад боеприпасов РСЗО HIMARS в Запорожской области
Российские военные за сутки ликвидировали склад боеприпасов реактивной системы залпового огня HIMARS ВСУ в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны России.
«В районе населенного пункта Кушугум Запорожской области уничтожен склад боеприпасов реактивной системы залпового огня HIMARS», — сказано в Telegram-канале ведомства.
Также около населенного пункта Липцы Харьковской области ВС РФ уничтожили две украинские установки РСЗО «Град», находящихся на огневой позиции.
Также Вооруженные силы России ликвидировали пять пунктов управления ВСУ в районах Чугуева, Ямполя, Северска, Краматорска и Редкодуба.
По данным Минобороны РФ, российские военные за прошедшие сутки отразили атаки ВСУ на Донецком направлении.
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