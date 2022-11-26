Минобороны опубликовало кадры работы вертолетов Ми-35 в зоне спецоперации

Как отметили в ведомстве, вертолеты армейской авиации ЗВО уничтожают бронетехнику и объекты военной инфраструктуры противника, сопровождают воинские колонны, доставляют десант и военные грузы, оказывают подразделениям поддержку с воздуха. Экипажи летают на предельно малых высотах и всякий раз меняют маршруты, используя данные разведки.

В результате очередных заданий Ми-35 уничтожили замаскированные командные пункты и бронированную технику подразделений украинской армии.

«Многоцелевые ударные вертолёты Ми-35 мчатся со скоростью свыше двухсот километров в час на предельно малой высоте для исключения обнаружения средствами ПВО противника. Земля всего в каких-то 5-7-ми метрах. Перед самой лесополосой боевая машина резко задирает нос, набирая высоту, и стреляет 80-мм неуправляемыми авиационными ракетами», — рассказали в Минобороны.

