Минобороны опубликовало кадры работы вертолетов Ми-35 в зоне спецоперации
Экипажи ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) атаковали командные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры работы авиации опубликовало Минобороны в своем Telegram-канале.
Как отметили в ведомстве, вертолеты армейской авиации ЗВО уничтожают бронетехнику и объекты военной инфраструктуры противника, сопровождают воинские колонны, доставляют десант и военные грузы, оказывают подразделениям поддержку с воздуха. Экипажи летают на предельно малых высотах и всякий раз меняют маршруты, используя данные разведки.
В результате очередных заданий Ми-35 уничтожили замаскированные командные пункты и бронированную технику подразделений украинской армии.
«Многоцелевые ударные вертолёты Ми-35 мчатся со скоростью свыше двухсот километров в час на предельно малой высоте для исключения обнаружения средствами ПВО противника. Земля всего в каких-то 5-7-ми метрах. Перед самой лесополосой боевая машина резко задирает нос, набирая высоту, и стреляет 80-мм неуправляемыми авиационными ракетами», — рассказали в Минобороны.
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