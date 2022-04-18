Российские ПВО сбили в воздухе два украинских МиГ-29 и один Су-25

Российские средства ПВО сбили в воздухе три украинских боевых самолета. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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Так, два истребителя МиГ-29 были сбиты в районе Изюма, один Су-25 — в районе Авдеевки, пишет Газета.ру.

Также российские военные сбили в воздухе 11 украинских беспилотников в районах Климово, Невельского, Новотроицкого, Изюма, Пантелеймоновки, Сладководного, Ясного. Кроме того, были перехвачены 10 снарядов, выпущенных по Чернобаевке украинскими реактивными системами залпового огня, отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: Минобороны РФ
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