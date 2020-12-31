ВМФ России получит атомную подлодку «Казань» в I квартале 2021 года

Головная атомная подлодка модернизированного проекта 885М «Казань» будет передана ВМФ России в первом квартале 2021 года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.

Ранее сообщалось, что подлодку передадут в 2019 году, однако испытания затянулись и передачу АПЛ перенесли на декабря 2020 года.