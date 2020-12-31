ВМФ России получит атомную подлодку «Казань» в I квартале 2021 года

Головная атомная подлодка модернизированного проекта 885М «Казань» будет передана ВМФ России в первом квартале 2021 года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.

Ранее сообщалось, что подлодку передадут в 2019 году, однако испытания затянулись и передачу АПЛ перенесли на декабря 2020 года.

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Гендиректор «Севмаша» в сообщении ВМФ России отметил, что теперь перед компанией стоят задачи по строительству других атомоходов и ремонте крейсера «Адмирал Нахимов».



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВМФ РФКазаньПодлодка
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