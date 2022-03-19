Российские Ка-52 нанесли ракетные удары по позициям украинских националистов

Военно-космические силы РФ нанесли удары ракетным вооружением по опорным пунктам украинских националистов. Об этом сообщает Министерство обороны.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении боевых самолетов Украины

Ведомство опубликовало кадры операции в своем Telegram-канале. Экипажи армейской авиации выполняли удары парами с малых и предельно малых высот.

В результате авиаудара вертолеты Ка-52 уничтожили опорный пункт роты украинских националистов и замаскированную бронетехнику.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:УкраинаМинобороны РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры