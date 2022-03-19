Российские Ка-52 нанесли ракетные удары по позициям украинских националистов
19 марта 202209:52
Военно-космические силы РФ нанесли удары ракетным вооружением по опорным пунктам украинских националистов. Об этом сообщает Министерство обороны.
Ведомство опубликовало кадры операции в своем Telegram-канале. Экипажи армейской авиации выполняли удары парами с малых и предельно малых высот.
В результате авиаудара вертолеты Ка-52 уничтожили опорный пункт роты украинских националистов и замаскированную бронетехнику.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru