Российская армия уничтожила укрепрайон националистов в школе под Херсоном
Российские военные уничтожили укрепленный район в школе в одном из населенных пунктов Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны.
По данным ведомства, кирпичное здание средней школы, находившееся вблизи жилых домов, использовали украинские националистические подразделения. Рядом с укрепрайоном были размещены окопы, траншеи, огневые точки, вооружение, во дворе школы осталась сгоревшая техника,а в подвале - места для отдыха и медпункт.
Кроме того, силы противника оставили в здании оружие и боеприпасы: гранатометы, патроны различного калибра, переносные зенитные ракетные комплексы и противотанковые установки. Для отхода украинские силовики подготовили несколько подземных ходов в дома местных жителей.
«В настоящий момент здание проверено на наличие взрывоопасных предметов. Все найденные боеприпасы и трофейное вооружение вывезены российскими военнослужащими для дальнейшей передачи подразделениям народной милиции Донецкой и Луганской народных республик», — приводит сообщение ТАСС.
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