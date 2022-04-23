Российская армия уничтожила укрепрайон националистов в школе под Херсоном

По данным ведомства, кирпичное здание средней школы, находившееся вблизи жилых домов, использовали украинские националистические подразделения. Рядом с укрепрайоном были размещены окопы, траншеи, огневые точки, вооружение, во дворе школы осталась сгоревшая техника,а в подвале - места для отдыха и медпункт.

Кроме того, силы противника оставили в здании оружие и боеприпасы: гранатометы, патроны различного калибра, переносные зенитные ракетные комплексы и противотанковые установки. Для отхода украинские силовики подготовили несколько подземных ходов в дома местных жителей.

«В настоящий момент здание проверено на наличие взрывоопасных предметов. Все найденные боеприпасы и трофейное вооружение вывезены российскими военнослужащими для дальнейшей передачи подразделениям народной милиции Донецкой и Луганской народных республик», — приводит сообщение ТАСС.

