В Минобороны РФ заявили о взятии под контроль арсенала ВСУ под Харьковым

В Минобороны РФ заявили, что взяли под контроль арсенал ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС.

В Кремле отказались комментировать возможное расширение целей спецоперации

Отмечается, что арсенал находится на площади нескольких сотен гектаров и в нем содержится несколько тонн боеприпасов.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».



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ФОТО: РИА Новости
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