В Минобороны РФ заявили о взятии под контроль арсенала ВСУ под Харьковым

Отмечается, что арсенал находится на площади нескольких сотен гектаров и в нем содержится несколько тонн боеприпасов.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».





