В Минобороны РФ заявили о взятии под контроль арсенала ВСУ под Харьковым
22 апреля 202219:48
В Минобороны РФ заявили, что взяли под контроль арсенал ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что арсенал находится на площади нескольких сотен гектаров и в нем содержится несколько тонн боеприпасов.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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22 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru