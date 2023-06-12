Российская армия нанесла удар по местам дислокации резервов ВСУ

Вооружённые силы РФ ночью 12 июня нанесли удар по местам дислокации резервов украинской армии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российская артиллерия уничтожила на Купянском направлении ДРГ ВСУ

В сообщении говорится, что для удара использовалось высокоточное оружие большой дальности морского базирования.

«Назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», - заключили в военном ведомстве.

Ранее в Минобороны заявили, что силы группировки войск «Восток» отразили три атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Времевского выступа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФСпецоперацияВСУРакетный УдарМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры