Рогов заявил о больших потерях ВСУ на двух направлениях

«Мы отбили все атаки, враг понес большие потери и, очевидно, что сейчас зализывает раны», — указал эксперт.

Рогов подчеркнул, что ВСУ пользуются неблагоприятными погодными условиями и ведут перегруппировку, подвоз резервов и разминирование полей.

Кроме того, председатель пророссийского движения сообщил, что в районе Времевского выступа на линии соприкосновения идут тяжелые бои.

Ранее Рогов заявил о боях «сверхвысокой интенсивности» в районе Времевки, напоминает РИА ФАН. Эксперт также указал, что села Левадное и Новодаровка превратились в серую зону, пишет Ura.ru.

