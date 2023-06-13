Рогов заявил о больших потерях ВСУ на двух направлениях
Украинские войска понесли большие потери, попытавшись перейти в атаку на васильевском и ореховско-пологовском направлениях. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live».
«Мы отбили все атаки, враг понес большие потери и, очевидно, что сейчас зализывает раны», — указал эксперт.
Рогов подчеркнул, что ВСУ пользуются неблагоприятными погодными условиями и ведут перегруппировку, подвоз резервов и разминирование полей.
Кроме того, председатель пророссийского движения сообщил, что в районе Времевского выступа на линии соприкосновения идут тяжелые бои.
Ранее Рогов заявил о боях «сверхвысокой интенсивности» в районе Времевки, напоминает РИА ФАН. Эксперт также указал, что села Левадное и Новодаровка превратились в серую зону, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru