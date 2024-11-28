Путин: Россия производит в 10 раз больше ракет, чем все страны НАТО
Производство современных ракет в РФ на порядок выше, чем в странах Североатлантического альянса, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.
«Что касается производства соответствующих ракетных систем, соответствующей техники, то в России оно в 10 раз больше, чем совокупное производство всех стран НАТО вместе взятых», -заявил президент.
Глава государства отметил, что в 2025 году это производство будет увеличено еще на 25-30%. В числе новейших вооружений, которые вышли в серийное производство, Путин назвал комплекс «Орешник», который применили по Украине на прошлой неделе.
Ранее эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин в разговоре с НСН отметил, что мировой приоритет России в разработке гиперзвукового оружия признается всем мировым сообществом, подобие «Орешника» и «Булавы» есть только у КНР, США, Ирана и КНДР, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянин пригласил молодежь написать исторический диктант о битве за Москву
- Сериал «Плевако» с Безруковым побил рекорд онлайн-кинотеатра Premier
- Замглавы УФСИН Башкирии задержан по делу о вымогательстве премий у подчиненных
- В Госдуму внесли поправки, которые увеличат штрафы для нарушителей ПДД
- Россия впервые экстрадирует обвиняемого в Саудовскую Аравию
- Клубы РПЛ попросили Федорищева предоставить документы о коррупции в судействе
- Жителям Калужской области выпишут штрафы за фото и видео атаки дронов
- Депутат Бурматов предложил проверить лицензию у антикафе с минипигами в Москве
- Кофе робуста рекордно подорожал с 2008 года
- Путин: Россия производит в 10 раз больше ракет, чем все страны НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru