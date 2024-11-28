Путин: Россия производит в 10 раз больше ракет, чем все страны НАТО

Производство современных ракет в РФ на порядок выше, чем в странах Североатлантического альянса, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

«Что касается производства соответствующих ракетных систем, соответствующей техники, то в России оно в 10 раз больше, чем совокупное производство всех стран НАТО вместе взятых», -заявил президент.

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Глава государства отметил, что в 2025 году это производство будет увеличено еще на 25-30%. В числе новейших вооружений, которые вышли в серийное производство, Путин назвал комплекс «Орешник», который применили по Украине на прошлой неделе.

Ранее эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин в разговоре с НСН отметил, что мировой приоритет России в разработке гиперзвукового оружия признается всем мировым сообществом, подобие «Орешника» и «Булавы» есть только у КНР, США, Ирана и КНДР, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
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