Путин рассказал о молодых людях из института, которые сделали «Искандер»

Сухопутный ракетный комплекс «Искандер-М» был создан группой молодых людей, пришедших из института. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

У российского лидера спросили про Илона Маска, который, по словам журналиста, «Tesla запускает, а Рогозин собирается строить лифт на Луну». На это Путин заявил, что у него есть и другие примеры, и рассказал, как было создан лучший в мире комплекс.

«Пришла группа молодых людей из института, просто одна группа целиком пришла… и сделали «Искандер». Молодые люди пришли из института, через несколько лет сделали «Искандер». Один из наших современных видов вооружений, которыми мы гордимся, лучшие в мире», — цитирует RT президента.