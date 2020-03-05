Путин рассказал о молодых людях из института, которые сделали «Искандер»
Сухопутный ракетный комплекс «Искандер-М» был создан группой молодых людей, пришедших из института. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
У российского лидера спросили про Илона Маска, который, по словам журналиста, «Tesla запускает, а Рогозин собирается строить лифт на Луну». На это Путин заявил, что у него есть и другие примеры, и рассказал, как было создан лучший в мире комплекс.
«Пришла группа молодых людей из института, просто одна группа целиком пришла… и сделали «Искандер». Молодые люди пришли из института, через несколько лет сделали «Искандер». Один из наших современных видов вооружений, которыми мы гордимся, лучшие в мире», — цитирует RT президента.
Путин добавил, что аналогично был создан самоходный боевой лазерный комплекс «Пересвет», пишут «Известия».
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО отреагирует на размещение российских комплексов «Искандер-М» с ракетой типа 9М729. Североатлантический альянс будет повышать боеготовность и работать над системами ПРО и ПВО.
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