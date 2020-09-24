Путин посетит военные учениях «Кавказ-2020»
Президент РФ Владимир Путин посетит учения «Кавказ-2020». На полигоне «Капустин Яр» в пятницу, 25 сентября, пройдет основной этап военных маневров.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Основными целями стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020» станет проверка боеготовности руководящего состава и органов военного управления Южного военного округа, а также повышение уровня взаимодействия войск и проверка готовности ВС РФ и партнеров к защите национальных интересов.
Командно-штабные «Кавказ-2020» стартовали в Абхазии 19 сентября. Торжественная церемония открытия состоялась на полигоне «Цабал», в ней принял участие президент Абхазии Аслан Бжания.
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