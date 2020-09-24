Путин посетит военные учениях «Кавказ-2020»

Основными целями стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020» станет проверка боеготовности руководящего состава и органов военного управления Южного военного округа, а также повышение уровня взаимодействия войск и проверка готовности ВС РФ и партнеров к защите национальных интересов.

Командно-штабные «Кавказ-2020» стартовали в Абхазии 19 сентября. Торжественная церемония открытия состоялась на полигоне «Цабал», в ней принял участие президент Абхазии Аслан Бжания.



