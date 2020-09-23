Источник: упавший Су-30 мог случайно сбить другой самолет

Упавший в Тверской области истребитель Су-30 мог случайно сбить другой самолет, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

«Предварительно, причина ЧП — это случайное попадание в Су-30 снаряда во время учений», - сказал собеседник агентства.

Су-30 потерпел крушение во вторник во время учебного полета, экипаж успел катапультироваться. ТАСС со ссылкой на источник писал, что летчики находятся в удовлетворительном состоянии.

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Ранее Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев в эфире НСН рассказал, что у американцев на учебных полетах падает на 30% больше военных самолетов, чем в России.

При этом сам самолет эксперт оценил как чрезвычайно надежный. Он отметил, что у российских летчиков отличная подготовка.

«Учитывая печальный опыт 90-х годов, летчики достигли высочайшего уровня налета, если раньше это было в год 18-20 часов, то сейчас это составляет 96, 98, 110 часов», - рассказал Толбоев.

Последний раз Су-30 терпел крушение в 2012 году рядом с Комсомольском-на-Амуре. Инцидент произошле также во время испытательного полета, оба летчика успели катапультироваться.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Тверская ОбластьКрушение
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