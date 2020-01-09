Путин лично понаблюдал за военными учениями в Черном море

9 января 202014:43

Президент России, Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин следил за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».

Учение прошло в четверг, 9 января. В его ходе были выполнены ракетные стрельбы, в том числе крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал», передает КИА. В учениях участвовали более 30 кораблей, а также подводная лодка ЧФ и порядка 40 летательных аппаратов ВКС России.

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Главком ВМФ РФ Николай Евменов доложил президенту, что учения прошли успешно. После этого Путин отдал приказ о завершении учений и свертывании группировки, передает RT.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о многочисленных качественных и системных изменениях, произошедших в развитии Вооруженных сил страны в 2019 году.


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ФОТО: РИА Новости/Сергей Компанийченко
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