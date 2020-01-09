Путин лично понаблюдал за военными учениями в Черном море

Президент России, Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин следил за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».

Учение прошло в четверг, 9 января. В его ходе были выполнены ракетные стрельбы, в том числе крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал», передает КИА. В учениях участвовали более 30 кораблей, а также подводная лодка ЧФ и порядка 40 летательных аппаратов ВКС России.