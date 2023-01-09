Пушилин: В ДНР усиливают работу ПВО и активизируют контрбатарейную борьбу
Работу ПВО и контрбатарейную борьбу усиливают в Донецкой народной республике. Об этом сообщил врил главы ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.
Политик также отметил, что военные пытаются отодвинуть линию соприкосновения от крупных городов республики.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российская армия намерена «перемолотить» всю технику, которую Киев получит от США в рамках нового пакета военной помощи, напоминает телеканал «360». По словам Гагина, военные РФ будут уничтожать транспортные, железнодорожные узлы, развязки и пути, чтобы не позволить доставить эту технику на фронт, пишет RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 127 / сут.
Умерли
394 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+3 694 / сут.
- Пушилин: В ДНР усиливают работу ПВО и активизируют контрбатарейную борьбу
- СМИ: Польша повысит зарплаты шпионам из-за конфликта на Украине
- В ДНР заявили об освобождении села Бахмутское
- Курганский губернатор назвал лучшей мотивацией для чиновников «пинок животворящий»
- В Госдуме заявили, что Путин и Суровикин изменили тактику боевых действий на Украине
- Рогов заявил о подготовке Киева к форсированию Днепра
- Володин: 75,9% зарубежных компаний остались в России
- В столице Бразилии объявили до конца месяца режим ЧС из-за беспорядков
- СМИ: Запад не победит Россию и ее союзников в случае войны
- На Тайване заявили о приближении 57 самолетов и четырех кораблей армии Китая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru