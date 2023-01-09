Пушилин: В ДНР усиливают работу ПВО и активизируют контрбатарейную борьбу

Работу ПВО и контрбатарейную борьбу усиливают в Донецкой народной республике. Об этом сообщил врил главы ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.

В ДНР заявили об освобождении села Бахмутское

Политик также отметил, что военные пытаются отодвинуть линию соприкосновения от крупных городов республики.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российская армия намерена «перемолотить» всю технику, которую Киев получит от США в рамках нового пакета военной помощи, напоминает телеканал «360». По словам Гагина, военные РФ будут уничтожать транспортные, железнодорожные узлы, развязки и пути, чтобы не позволить доставить эту технику на фронт, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияДНРДенис Пушилин
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