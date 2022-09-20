Пушилин рассказал о наступлении союзных сил на артемовском направлении
Союзные силы продвигаются на артемовском направлении и перешли в наступление на некоторых участках. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».
«Что касается артемовского направления, то там союзные силы уже с оборонительных позиций на окраинах Артемовска перешли к новой стадии, то есть уже выдвигаются в жилые кварталы, и также уже есть определенное продвижение в районе Артемовского завода шампанских вин», — подчеркнул политик.
Кроме того, Пушилин сообщил, что у союзных сил «есть определенное продвижение» в районе Зайцево и Майорского. Глава ДНР добавил, что угледарском направлении ситуация стабильна.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru