Пушилин рассказал о наступлении союзных сил на артемовском направлении

«Что касается артемовского направления, то там союзные силы уже с оборонительных позиций на окраинах Артемовска перешли к новой стадии, то есть уже выдвигаются в жилые кварталы, и также уже есть определенное продвижение в районе Артемовского завода шампанских вин», — подчеркнул политик.

Кроме того, Пушилин сообщил, что у союзных сил «есть определенное продвижение» в районе Зайцево и Майорского. Глава ДНР добавил, что угледарском направлении ситуация стабильна.

