Пушилин: Около 500 российских военных находятся в украинском плену
Около 500 российских военных находятся в украинском плену. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».
«Российских военнослужащих находится на Украине порядка 500 человек», — указал политик.
По словам Пушилина, Киев не предоставляет информацию о пленных, и найти данные попавших к противнику бойцов достаточно сложно.
В то же время глава ДНР отметил, что в российском плену находится несопоставимо больше украинских солдат, счет идет на тысячи. Военнопленных содержат в пенитенциарных учреждениях по всей России.
Между тем глава делегации Международного Комитета Красного Креста в Москве Борис Мишель заявил, что МККК готов выступить посредником в обмене пленными, если Россия и Украина попросят об этом, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru