СМИ: СБУ курировала нарколаборатории в России

В беседе с агентством находящийся в московском СИЗО гражданин Украины, организатор одной из ликвидированных в Подмосковье нарколабораторий, рассказал о своих контактах с неким знакомым, окончившим академию СБУ.

«Как-то позвонил мне знакомый по имени Роман и предложил заработать хорошие деньги. Для этого надо было поехать в Россию и заняться производством наркотиков. Роман окончил академию Службы безопасности Украины, и, насколько я понимаю, он был кадровым сотрудником украинской спецслужбы», — подчеркнул мужчина.

По словам задержанного, он знает десятки людей, так же отправившихся курировать нарколаборатории из Украины. Мужчина отметил, что украинские спецслужбы передали им инструкции, как и какие вещества производить. Распространением запрещенных средств занимались кураторы из Украины, пишет Ura.ru. Желающим уйти из этого бизнеса кураторы угрожали, присылая видео с расправами над неугодными.

