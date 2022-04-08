СМИ: СБУ курировала нарколаборатории в России
Служба безопасности Украины (СБУ) курировала ряд нарколабораторий в России. Об этом сообщает РИА Новости.
В беседе с агентством находящийся в московском СИЗО гражданин Украины, организатор одной из ликвидированных в Подмосковье нарколабораторий, рассказал о своих контактах с неким знакомым, окончившим академию СБУ.
«Как-то позвонил мне знакомый по имени Роман и предложил заработать хорошие деньги. Для этого надо было поехать в Россию и заняться производством наркотиков. Роман окончил академию Службы безопасности Украины, и, насколько я понимаю, он был кадровым сотрудником украинской спецслужбы», — подчеркнул мужчина.
По словам задержанного, он знает десятки людей, так же отправившихся курировать нарколаборатории из Украины. Мужчина отметил, что украинские спецслужбы передали им инструкции, как и какие вещества производить. Распространением запрещенных средств занимались кураторы из Украины, пишет Ura.ru. Желающим уйти из этого бизнеса кураторы угрожали, присылая видео с расправами над неугодными.
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