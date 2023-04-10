«Вытереть ноги о коврик»: Пригожин расказал о встрече с Мироновым

По его словам, он заходил с целью «вытереть ноги о коврик с изображением Президента США», который лежит при входе в кабинет политика. Также обсуждалась помощь, которую Миронов и «Справедливая Россия» могут оказать Пригожину и ЧВК «Вагнер» в СВО.

«После этого поговорили про события в мире, про баб и про всякую чепуху», - заключил бизнесмен.

Ранее Пригожин заявил, что не участвует в деятельности партии «Справедливая Россия - За Правду», а также не намерен оказывать на неё влияние, сообщает РИА ФАН.