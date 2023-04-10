«Вытереть ноги о коврик»: Пригожин расказал о встрече с Мироновым
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что встретился с лидером партии «Справедливая Россия - За Правду» Сергеем Мироновым, сообщает пресс-служба бизнесмена.
По его словам, он заходил с целью «вытереть ноги о коврик с изображением Президента США», который лежит при входе в кабинет политика. Также обсуждалась помощь, которую Миронов и «Справедливая Россия» могут оказать Пригожину и ЧВК «Вагнер» в СВО.
«После этого поговорили про события в мире, про баб и про всякую чепуху», - заключил бизнесмен.
Ранее Пригожин заявил, что не участвует в деятельности партии «Справедливая Россия - За Правду», а также не намерен оказывать на неё влияние, сообщает РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru