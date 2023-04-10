«Вытереть ноги о коврик»: Пригожин расказал о встрече с Мироновым

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что встретился с лидером партии «Справедливая Россия - За Правду» Сергеем Мироновым, сообщает пресс-служба бизнесмена.

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По его словам, он заходил с целью «вытереть ноги о коврик с изображением Президента США», который лежит при входе в кабинет политика. Также обсуждалась помощь, которую Миронов и «Справедливая Россия» могут оказать Пригожину и ЧВК «Вагнер» в СВО.

«После этого поговорили про события в мире, про баб и про всякую чепуху», - заключил бизнесмен.

Ранее Пригожин заявил, что не участвует в деятельности партии «Справедливая Россия - За Правду», а также не намерен оказывать на неё влияние, сообщает РИА ФАН.

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:Сергей МироновСпецоперацияЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"

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