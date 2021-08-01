При крещении американской подлодки бутылку шампанского разбили с третьего раза

Бутылку шампанского удалось разбить о борт субмарины только с третьего раза. По существующей в США традиции, эта почетная роль предоставляется женщине. Ею должна была стать жена экс-начальника штаба ВМС США Джонатана Гринерта Дарлин. Однако в последний момент она решила заменить себя дочерью.

Она дважды ударила бутылкой по борту подлодки, но она не разбилась, что по поверью моряков считается плохим знаком для судна.

Ранее в США оценили самую опасную российскую подлодку. Как пишет National Interest, новейшая силовая установка российской подводной лодки проекта «Лада» представляет опасность из-за ее абсолютной бесшумности.

