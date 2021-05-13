В США оценили самую опасную российскую подлодку
Новейшая силовая установка российской подводной лодки проекта «Лада» представляет опасность из-за ее абсолютной бесшумности. Об этом говорится в материале, опубликованном в журнале National Interest.
Автор статьи Калеб Ларсон отмечает, что субмарина настолько бесшумна, что заметить ее приближение практически невозможно. Благодаря каплевидной форме «Лада» обладает отличной аэродинамическими характеристиками: лодка не подвержена турбулентности и не создает заметного шума.
Кроме того, Ларсон указал на то, что бесшумной подлодку делает и водородно-кислородный топливный элемент, вырабатывающий электричество для винтов. Электричество в «Ладе» вырабатывается в том числе за счет химической реакции, что позволяет, в частности, избегать «лязгающего» шума двигателя, отметил аналитик. Подлодка может быть тише даже некоторых атомных субмарин.
Ранее председатель «Союза военных моряков», капитан 1 ранга в отставке, подводник Анатолий Кресик в интервью НСН рассказал, почему Россия отказывается от строительства «Варшавянок» и переходит к строительству для ВМФ дизельных подводных лодок нового поколения типа «Лада» (проект 677).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 217 / сут.
Умерли
114 тыс.+355 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+8 614 / сут.
- Ветер в Москве повалил 65 деревьев
- В США оценили самую опасную российскую подлодку
- Два самолета столкнулись при посадке в США
- Индийский штамм коронавируса впервые выявили в России
- Всемирный банк назвал денежные переводы из России самыми выгодными
- Армия Израиля заявила о подготовке наземной операции в секторе Газа
- «Казанского стрелка» направят на психолого-психиатрическую экспертизу в Москву
- Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
- «Буржуй за рулем». В КПРФ предложили изменить систему штрафов для водителей
- Биткоин упал на 17% на фоне заявления Маска
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru