В США оценили самую опасную российскую подлодку

Кроме того, Ларсон указал на то, что бесшумной подлодку делает и водородно-кислородный топливный элемент, вырабатывающий электричество для винтов. Электричество в «Ладе» вырабатывается в том числе за счет химической реакции, что позволяет, в частности, избегать «лязгающего» шума двигателя, отметил аналитик. Подлодка может быть тише даже некоторых атомных субмарин.

Ранее председатель «Союза военных моряков», капитан 1 ранга в отставке, подводник Анатолий Кресик в интервью НСН рассказал, почему Россия отказывается от строительства «Варшавянок» и переходит к строительству для ВМФ дизельных подводных лодок нового поколения типа «Лада» (проект 677).

