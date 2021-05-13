В США оценили самую опасную российскую подлодку

Новейшая силовая установка российской подводной лодки проекта «Лада» представляет опасность из-за ее абсолютной бесшумности. Об этом говорится в материале, опубликованном в журнале National Interest.

Автор статьи Калеб Ларсон отмечает, что субмарина настолько бесшумна, что заметить ее приближение практически невозможно. Благодаря каплевидной форме «Лада» обладает отличной аэродинамическими характеристиками: лодка не подвержена турбулентности и не создает заметного шума.

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Кроме того, Ларсон указал на то, что бесшумной подлодку делает и водородно-кислородный топливный элемент, вырабатывающий электричество для винтов. Электричество в «Ладе» вырабатывается в том числе за счет химической реакции, что позволяет, в частности, избегать «лязгающего» шума двигателя, отметил аналитик. Подлодка может быть тише даже некоторых атомных субмарин.

Ранее председатель «Союза военных моряков», капитан 1 ранга в отставке, подводник Анатолий Кресик в интервью НСН рассказал, почему Россия отказывается от строительства «Варшавянок» и переходит к строительству для ВМФ дизельных подводных лодок нового поколения типа «Лада» (проект 677).

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ФОТО: РИА Новости//Павел Львов
ТЕГИ:Подводная Лодка
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