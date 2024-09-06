Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили 300 военных и 12 единиц техники

В российском оборонном ведомстве также отчитались об отражении двух атак ВСУ у Матвеевки и Ольговки в Курской области. Российские военные также сорвали попытки атак у Борок, Комаровки и Марьевки.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация России нанесла удары по резервам ВСУ в 15 населенных пунктах Сумской области.

Ранее Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил об отступлении украинских военных на Ореховском направлении, отмечает RT.

