По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 60 500 военнослужащих.

Также российские войска подбили 363 танка, 264 БМП и 215 БТР, 1872 боевые бронированные машины.

Кроме того, были уничтожены 439 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок РСЗО, 21 пусковых установок ЗРК, 108 станций РЭБ, 1974 автомобиля и 18 инженерных машин разграждения.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что комбайнер в Креневском районе получил ранения из-за атаки беспилотника ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

