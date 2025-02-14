Потери ВСУ в Курской области составили более 60 500 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 290 военнослужащих, был уничтожен склад боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 60 500 военнослужащих.
Также российские войска подбили 363 танка, 264 БМП и 215 БТР, 1872 боевые бронированные машины.
Кроме того, были уничтожены 439 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок РСЗО, 21 пусковых установок ЗРК, 108 станций РЭБ, 1974 автомобиля и 18 инженерных машин разграждения.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что комбайнер в Креневском районе получил ранения из-за атаки беспилотника ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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