ВС РФ освободили Дачное и Зеленое Поле в ДНР
14 февраля 202513:23
Российские войска освободили Зеленое Поле в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России.
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В российском оборонном ведомстве также сообщили, что российские средства ПВО сбили авиабомбу JDAM, 725 дронов, 28 реактивных снарядов HIMARS, 11 авиабомб Hammer, а также реактивный снаряд «Ураган».
Кроме того, за минувшую неделю в плен сдались 24 украинских военнослужащих.
Ранее украинский беспилотник упал на лед водоема и взорвался в селе Петровском Тамбовской области, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru