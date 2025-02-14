ВС РФ освободили Дачное и Зеленое Поле в ДНР

Российские войска освободили Зеленое Поле в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России.

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В российском оборонном ведомстве также сообщили, что российские средства ПВО сбили авиабомбу JDAM, 725 дронов, 28 реактивных снарядов HIMARS, 11 авиабомб Hammer, а также реактивный снаряд «Ураган».

Кроме того, за минувшую неделю в плен сдались 24 украинских военнослужащих.

Ранее украинский беспилотник упал на лед водоема и взорвался в селе Петровском Тамбовской области, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Серей Бобылев
ТЕГИ:ДНРМинобороны РФВСУУкраинаСпецоперация

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