По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 69 120 военнослужащих, 400 танков, 322 БМП и 289 БТР, 2 210 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 568 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок ЗРК, одну ЗСУ, 10 транспортно-заряжающих машин, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 2503 автомобиля.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал приравнять жителей Суджи Курской области к участникам СВО, сообщает «Свободная пресса».