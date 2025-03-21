Потери ВСУ в Курской области превысили 69 тысяч военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 240 военнослужащих, трое сдались в плен. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 69 120 военнослужащих, 400 танков, 322 БМП и 289 БТР, 2 210 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 568 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок ЗРК, одну ЗСУ, 10 транспортно-заряжающих машин, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 2503 автомобиля.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал приравнять жителей Суджи Курской области к участникам СВО, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru