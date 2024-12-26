Потери ВСУ в Курской области превысили 43 970 военнослужащих

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 230 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 43 970 военнослужащих.

Также российские войска подбили 255 танков, 197 БМП и 137 БТР, 1321 боевую бронированную машину.

Кроме того, были уничтожены 325 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки РСЗО, 13 пусковых установок ЗРК, 82 станций РЭБ, 1191 автомобиль, 28 единиц инженерной и другой техники.

Ранее российские средства ПВО сбили в небе Курской области две украинские ракеты, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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