Потери ВСУ в Курской области превысили 43 970 военнослужащих

По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 43 970 военнослужащих.

Также российские войска подбили 255 танков, 197 БМП и 137 БТР, 1321 боевую бронированную машину.

Кроме того, были уничтожены 325 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки РСЗО, 13 пусковых установок ЗРК, 82 станций РЭБ, 1191 автомобиль, 28 единиц инженерной и другой техники.

Ранее российские средства ПВО сбили в небе Курской области две украинские ракеты, сообщает RT.

