Потери ВСУ в Курской области превысили 43 970 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 230 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 43 970 военнослужащих.
Также российские войска подбили 255 танков, 197 БМП и 137 БТР, 1321 боевую бронированную машину.
Кроме того, были уничтожены 325 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки РСЗО, 13 пусковых установок ЗРК, 82 станций РЭБ, 1191 автомобиль, 28 единиц инженерной и другой техники.
Ранее российские средства ПВО сбили в небе Курской области две украинские ракеты, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru