По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 30 050 военнослужащих.



Также российские войска подбили 184 танка, 115 БМП и 107 БТР, 1088 боевых бронированных машин.



Кроме того, были уничтожены 261 артиллерийское орудие, 40 пусковых установок РСЗО, 59 станций РЭБ, 26 единиц инженерной техники и 817 автомобилей.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский якобы готовит вывод сил из Курской области РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

