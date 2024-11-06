Потери ВСУ в Курской области превысили 30 050 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 250 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 30 050 военнослужащих.
Также российские войска подбили 184 танка, 115 БМП и 107 БТР, 1088 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 261 артиллерийское орудие, 40 пусковых установок РСЗО, 59 станций РЭБ, 26 единиц инженерной техники и 817 автомобилей.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский якобы готовит вывод сил из Курской области РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru