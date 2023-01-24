Путин назвал российскую систему ПВО одной из лучших в мире

Практическая боевая работа показывает, что ПВО России — одна из лучших в мире. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.

По его словам, производство ракет для ПВО в России сопоставимо с мировыми объемами.