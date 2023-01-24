Путин назвал российскую систему ПВО одной из лучших в мире
Практическая боевая работа показывает, что ПВО России — одна из лучших в мире. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.
По его словам, производство ракет для ПВО в России сопоставимо с мировыми объемами.
«Тем не менее, конечно, все бывает, но в целом, система работает исправно», - подчеркнул глава государства.
Ранее экс-заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявил НСН, что все стратегические объекты российской столицы должны находиться под круглосуточной защитой систем противовоздушной обороны.
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