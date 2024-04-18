Подполье: ВС России ударили по расположению военных в Ивано-Франковске

Как отметил подпольщик, в Ивано-Франковске зафиксировали три «прилета» неподалеку от центра.

«Один из прилетов попал в расположение военных. Свидетели пишут о множестве "скорых" и о том, что кварталы почти сразу оцепили», — рассказал Лебедев в беседе с РИА Новости.

По данным украинских СМИ, рано утром 18 апреля в Ивано-Франковской области прогремели взрывы. Как сообщал Сергей Лебедев, российские военные ударили по складам ВСУ в областном центре, а также аэродрому в Коломые под Ивано-Франковском, напоминает телеканал «360».

