«Пилотка удобнее!»: В России раскритиковали частые попытки менять форму для военных

«Поскольку мы флоту тоже уделяем внимание, то надо понимать, что одежда военных моряков тоже должна быть удобной. В этом плане нужно брать все лучшее, в том числе и у противников. То есть она должна быть не маркой, понятной, легко стираемой, комфортной. Моряков не спрашивают, хотя должны. Влепили им тогда белую рубашку, не спросив. Не случайно раньше была кремовая, она не маркая. К этому надо подходить профессионально, а таких специалистов становиться все меньше. В любом случае, с этого точно не надо начинать, как когда мы там по пять раз в небольшой период времени меняли варианты нашивок при Шойгу. Это нужно было самим покупать. Все это бред, конечно. Это связано с коррупцией и с ныне расследуемыми делами. И никакого отношения к улучшению формы одежды не имеет. Вот то, что мы ВКПО 3.0 делаем - это нам нужно и понятно. Есть масса того, что сейчас нужно менять для поля боя. Вот сейчас оценили, что для того, чтобы в трюмах службу нести, нужны пилотки. Ну, фуражки действительно неудобны», - поделился он.