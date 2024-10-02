«Пилотка удобнее!»: В России раскритиковали частые попытки менять форму для военных
Смена формы одежды неудобна для военнослужащих ВМФ РФ, заявил НСН Василий Фатигаров, тогда как Владимир Комоедов призвал начинать реформы вообще не с одежды.
Частые попытки вносить изменения в форму военных, в основном, предпринимаются в коррупционных целях, хотя новый проект о возвращении пилоток в форму одежды офицеров военно-морского флота (ВМФ) – действительно верное решение. Об этом в беседе с НСН рассказал военный журналист, капитан первого ранга Василий Фатигаров.
Минобороны России подготовило проект изменений в президентский указ «О военной форме одежды, знаках различия и ведомственных знаках отличия». Министерство предлагает изменить форму офицеров ВМФ, в частности, в форму офицеров, прапорщиков и мичманов предлагается вернуть пилотки. Выдачу военным пилоток прекратили в 2022 году после постановления правительства «О внесении изменений в нормы снабжения вещевым имуществом военнослужащих в мирное время». Фатигаров отметил, что пилотка действительно удобнее для службы на корабле или подлодке.
«Поскольку мы флоту тоже уделяем внимание, то надо понимать, что одежда военных моряков тоже должна быть удобной. В этом плане нужно брать все лучшее, в том числе и у противников. То есть она должна быть не маркой, понятной, легко стираемой, комфортной. Моряков не спрашивают, хотя должны. Влепили им тогда белую рубашку, не спросив. Не случайно раньше была кремовая, она не маркая. К этому надо подходить профессионально, а таких специалистов становиться все меньше. В любом случае, с этого точно не надо начинать, как когда мы там по пять раз в небольшой период времени меняли варианты нашивок при Шойгу. Это нужно было самим покупать. Все это бред, конечно. Это связано с коррупцией и с ныне расследуемыми делами. И никакого отношения к улучшению формы одежды не имеет. Вот то, что мы ВКПО 3.0 делаем - это нам нужно и понятно. Есть масса того, что сейчас нужно менять для поля боя. Вот сейчас оценили, что для того, чтобы в трюмах службу нести, нужны пилотки. Ну, фуражки действительно неудобны», - поделился он.
Адмирал Владимир Комоедов в беседе с НСН оказался солидарен с Фатигаровым в удобстве пилоток для служащих ВМФ, и также подчеркнул, что, все-таки, это не первостепенно.
«Пилотка - это очень удобная штука для того, чтобы внутри корабля ходить, не в фуражке же это делать. На подводных лодках, в люках, где угодно. Это же Шойгу вводил, еще он ввел вот эту форму стоячим воротником. Так что я за пилотку. Непонятно, проводил ли кто-то опрос, может быть, были выставки одежды. Все остальные изменения – дурь полностью. Каждое начальство начинает с формы одежды, а надо боевой готовностью заниматься», - рассказал он.
Проект Минобороны также предусматривает введение черных парадно-выходных тужурок «с шитьем 5% золочения на воротнике» для высших офицеров ВМФ. Пилотки, согласно проекту, предлагается выдавать черного цвета с белыми кантами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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