Песков не стал комментировать появление сообщений о перегруппировке войск у Днепра

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ситуации в районе Днепра в зоне проведения военной операции. Ранее сегодня госагентства ТАСС и РИА Новости сообщили, что командование воюющей на Херсонском направлении группировки «Днепр» приняло решение о перегруппировке войск к востоку от реки Днепр, однако затем удалили свои сообщения, назвав их ошибочными.