Песков не стал комментировать появление сообщений о перегруппировке войск у Днепра

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ситуации в районе Днепра в зоне проведения военной операции. Ранее сегодня госагентства ТАСС и РИА Новости сообщили, что командование воюющей на Херсонском направлении группировки «Днепр» приняло решение о перегруппировке войск к востоку от реки Днепр, однако затем удалили свои сообщения, назвав их ошибочными.

Минобороны назвало сообщение о «перегруппировке» военных провокацией

По словам Пескова, Кремль не комментирует положение дел «на поле боя в ходе специальной военной операции». Он пояснил, что «это все-таки прерогатива специалистов, профессионалов, то есть наших военных». В данном случае ситуацию должны комментировать также военные.

В пресс-службе Министерства обороны РФ назвали ранее опубликованные агентствами сообщения о перегруппировке провокацией.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияДмитрий Песков

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