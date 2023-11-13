Песков не стал комментировать появление сообщений о перегруппировке войск у Днепра
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ситуации в районе Днепра в зоне проведения военной операции. Ранее сегодня госагентства ТАСС и РИА Новости сообщили, что командование воюющей на Херсонском направлении группировки «Днепр» приняло решение о перегруппировке войск к востоку от реки Днепр, однако затем удалили свои сообщения, назвав их ошибочными.
По словам Пескова, Кремль не комментирует положение дел «на поле боя в ходе специальной военной операции». Он пояснил, что «это все-таки прерогатива специалистов, профессионалов, то есть наших военных». В данном случае ситуацию должны комментировать также военные.
В пресс-службе Министерства обороны РФ назвали ранее опубликованные агентствами сообщения о перегруппировке провокацией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru