Минобороны назвало сообщение о «перегруппировке» военных провокацией
13 ноября 202311:42
Минобороны России назвало провокацией сообщения о «перегруппировке» сил в районе Днепра. Об этом пишет РБК со ссылкой на военное ведомство.
Ранее СМИ со ссылкой на пресс-службу Минобороны сообщили, что российская группировка войск «Днепр» якобы решила передислоцироваться к востоку от одноименной реки. Спустя несколько минут публикации назвали «вышедшими ошибочно» и аннулировали.
«Рассылка ложного сообщения о "перегруппировке" войск в районе Днепра ... является провокацией», — заявили в министерстве.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru