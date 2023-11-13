Минобороны назвало сообщение о «перегруппировке» военных провокацией

Минобороны России назвало провокацией сообщения о «перегруппировке» сил в районе Днепра. Об этом пишет РБК со ссылкой на военное ведомство.

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Ранее СМИ со ссылкой на пресс-службу Минобороны сообщили, что российская группировка войск «Днепр» якобы решила передислоцироваться к востоку от одноименной реки. Спустя несколько минут публикации назвали «вышедшими ошибочно» и аннулировали.

«Рассылка ложного сообщения о "перегруппировке" войск в районе Днепра ... является провокацией», — заявили в министерстве.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФМинобороны

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