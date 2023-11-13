Минобороны назвало сообщение о «перегруппировке» военных провокацией

Ранее СМИ со ссылкой на пресс-службу Минобороны сообщили, что российская группировка войск «Днепр» якобы решила передислоцироваться к востоку от одноименной реки. Спустя несколько минут публикации назвали «вышедшими ошибочно» и аннулировали.

«Рассылка ложного сообщения о "перегруппировке" войск в районе Днепра ... является провокацией», — заявили в министерстве.

