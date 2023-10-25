Медведев анонсировал увеличение численности армии России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что властями будут приняты меры по увеличению численности вооруженных сил и их укреплению.

Медведев посетил полигон подготовки контрактников в ДНР

В ходе совещания о комплектовании Вооруженных сил РФ он указал, в 2024 году планируется сформировать ещё один армейский корпус, а также семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и одну флотилию.

«Для эффективной защиты независимости и безопасности России», - заключил зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что за период с 1 января по 25 октября на военную службу поступило практически 385 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:Российская АрмияМинобороны РФВооруженные Силы РФДмитрий Медведев

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