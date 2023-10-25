Медведев анонсировал увеличение численности армии России

В ходе совещания о комплектовании Вооруженных сил РФ он указал, в 2024 году планируется сформировать ещё один армейский корпус, а также семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и одну флотилию.

«Для эффективной защиты независимости и безопасности России», - заключил зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что за период с 1 января по 25 октября на военную службу поступило практически 385 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

