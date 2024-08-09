Пентагон заявил, что продолжает снабжать Украину разведданными

Говоря о том, предоставляет ли американская сторона помощь Украине для атак на Курскую область, в Пентагоне отметили, что Вашингтон продолжает поддерживать Киев «разными способами, в том числе путем предоставления разведданных».

Представитель министерства не стал приводить подробности такой поддержки и раскрывать детали обсуждений по поводу ситуации в Курской области. Вместе с тем собеседник War Zone отметил, что Пентагон поддерживает регулярные контакты с Украиной.

Ранее пресс-секретарь американского ведомства Сабрина Сингх назвала атаки ВСУ на Курскую область действиями по «защите» от армии России и указала, что удары американским оружием по российскому региону «укладываются в политику США», напоминает РЕН ТВ.

