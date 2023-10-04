Норвегия увеличит военный бюджет на 20 процентов в 2024 году
Норвегия увеличит оборонный бюджет в 2024 году примерно на 20%. Об этом сообщила местная газета VG со ссылкой на министра финансов королевства Трюгве Слагсволда Ведума.
По словам чиновника, на эти цели планируется направить 90,8 миллиарда крон (около 8,3 миллиарда долларов), что на 20% больше, чем в 2023 году.
По данным издания, дополнительные деньги будут направлены, в том числе, на военную поддержку Украины, а также на повышение обороноспособности самой Норвегии.
Министр отметил, что в следующем году на оборону будет потрачено 1,8% от ВВП, это опережает план, согласно которому показателя в 2% Норвегия должна достигнуть в 2026 году.
В конце сентября министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что расходы на оборону являются основным приоритетом российского бюджета.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «МК»: ВС России уничтожили крупнейший штаб ВСУ, который посещал Зеленский
- Москва выразила протест посольству Японии из-за военных учений
- В Кисловодске установят первую в стране музыкальную скульптуру Рахманинова
- Синоптик Шувалов: В выходные в Москве выпадет мокрый снег
- Норвегия увеличит военный бюджет на 20 процентов в 2024 году
- В Индии 30 человек пропали без вести после наводнения
- Пять человек пострадали в ДТП в Ростовской области
- Власти Ирана: Самолеты из России будут проходить техобслуживание в республике
- Полиция отказалась возбуждать дело против сына Кадырова
- Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru