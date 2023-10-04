Норвегия увеличит военный бюджет на 20 процентов в 2024 году

Норвегия увеличит оборонный бюджет в 2024 году примерно на 20%. Об этом сообщила местная газета VG со ссылкой на министра финансов королевства Трюгве Слагсволда Ведума.

По словам чиновника, на эти цели планируется направить 90,8 миллиарда крон (около 8,3 миллиарда долларов), что на 20% больше, чем в 2023 году.