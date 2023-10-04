Норвегия увеличит военный бюджет на 20 процентов в 2024 году

Норвегия увеличит оборонный бюджет в 2024 году примерно на 20%. Об этом сообщила местная газета VG со ссылкой на министра финансов королевства Трюгве Слагсволда Ведума.

По словам чиновника, на эти цели планируется направить 90,8 миллиарда крон (около 8,3 миллиарда долларов), что на 20% больше, чем в 2023 году.

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По данным издания, дополнительные деньги будут направлены, в том числе, на военную поддержку Украины, а также на повышение обороноспособности самой Норвегии.

Министр отметил, что в следующем году на оборону будет потрачено 1,8% от ВВП, это опережает план, согласно которому показателя в 2% Норвегия должна достигнуть в 2026 году.

В конце сентября министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что расходы на оборону являются основным приоритетом российского бюджета.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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