Офицер Марочко: ВСУ стали экономить топливо после ракетных ударов

ВСУ экономят топливо после ракетных атак по территории республики. Об этом в эфире Первого канала заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В народной милиции заявили, что обстрелы территории ЛНР усилились

По словам военнослужащего, части ВСУ получают распоряжение об экономии горюче-смазочных материалов. Марочко заявил, что это связано с необходимостью дополнительно снабжать дизель-генераторы, находящиеся в штабах и других объектах украинской армии.

Ранее Андрей Марочко рассказал, что украинские военные дезертируют с позиций в Артемовске. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: соцсети
ТЕГИ:ТопливоЛНРВСУРакетный Удар
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