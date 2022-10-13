Офицер Марочко: ВСУ стали экономить топливо после ракетных ударов

По словам военнослужащего, части ВСУ получают распоряжение об экономии горюче-смазочных материалов. Марочко заявил, что это связано с необходимостью дополнительно снабжать дизель-генераторы, находящиеся в штабах и других объектах украинской армии.

Ранее Андрей Марочко рассказал, что украинские военные дезертируют с позиций в Артемовске. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

