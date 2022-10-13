Офицер Марочко: ВСУ стали экономить топливо после ракетных ударов
ВСУ экономят топливо после ракетных атак по территории республики. Об этом в эфире Первого канала заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По словам военнослужащего, части ВСУ получают распоряжение об экономии горюче-смазочных материалов. Марочко заявил, что это связано с необходимостью дополнительно снабжать дизель-генераторы, находящиеся в штабах и других объектах украинской армии.
Ранее Андрей Марочко рассказал, что украинские военные дезертируют с позиций в Артемовске. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru