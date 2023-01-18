«Нелепые правила!»: Пригожин раскритиковал запрет на смартфоны и бороды в армии

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал «архаикой» запрет на бороды, смартфоны и планшеты в российской армии, о котором ранее сообщил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.

«Те требования, о которых говорил генерал-лейтенант Соболев, это архаика 60-х годов, отсутствие современной военной эрудиции. Это одна из серьезных причин, из-за чего страдает качество боевых действий. (…) Нельзя кастрировать боеспособное население страны, загонять их в нелепые рамки. Война – время активных и смелых, а не гладковыбритых со сданными на склад телефонами», - заявил Пригожин, которого цитирует в Telegram его пресс-служба.

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По его мнению, вместо того, «чтобы гнуть пальцы и пытаться всех причесать под свои нелепые правила», нужно развиваться и учиться эффективно воевать.

Пригожин назвал бороды «символом и традицией» на фронте, добавив, что смартфоны и планшеты «крайне необходимы» при ведения современных боевых действий.

Ранее Пригожин говорил НСН, что доверяет пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"
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