«Нелепые правила!»: Пригожин раскритиковал запрет на смартфоны и бороды в армии

По его мнению, вместо того, «чтобы гнуть пальцы и пытаться всех причесать под свои нелепые правила», нужно развиваться и учиться эффективно воевать.

Пригожин назвал бороды «символом и традицией» на фронте, добавив, что смартфоны и планшеты «крайне необходимы» при ведения современных боевых действий.

Ранее Пригожин говорил НСН, что доверяет пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову.

