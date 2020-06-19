СК завершил следствие по делу срочника Шамсутдинова

Следственный комитет завершил следственные действия по делу Рамиля Шамсутдинова, который устроил стрельбу в воинской части в Забайкальском крае в октябре прошлого года. Как пишет ТАСС, об этом рассказал адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев. Он добавил, что ориентировочно к 29 июня следствие планирует начать знакомить сторону защиты с материалами уголовного дела.

Между тем, ранее в пятницу, 19 июня, стало известно, что Читинский гарнизонный суд продлил до 25 сентября арест Рамилю Шамсутдинову.

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Напомним, 25 октября 2019 года солдат-срочник открыл огонь по военнослужащим своей войсковой части, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое пострадали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", позднее Шамсутдинову добавили обвинение в покушении на убийство, так как двое из пострадавших в стрельбе выжили.

Сам он был признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях, по которому обвиняемый в издевательствах получил два года условно и штраф в 30 тысяч рублей.


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ФОТО: mig41 / Telegram
ТЕГИ:Уголовное ДелоСледственный КомитетСтрельба
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