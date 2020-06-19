СК завершил следствие по делу срочника Шамсутдинова

Следственный комитет завершил следственные действия по делу Рамиля Шамсутдинова, который устроил стрельбу в воинской части в Забайкальском крае в октябре прошлого года. Как пишет ТАСС, об этом рассказал адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев. Он добавил, что ориентировочно к 29 июня следствие планирует начать знакомить сторону защиты с материалами уголовного дела.

Между тем, ранее в пятницу, 19 июня, стало известно, что Читинский гарнизонный суд продлил до 25 сентября арест Рамилю Шамсутдинову.