В Белгородской области при взрыве погиб замглавы администрации Корочанского района

При этом, по данным источника, глава района Николай Нестеров, а также главы Мелиховского и Шляховского сельских поселений Андрей Веденин и Игорь Шевляков получили незначительные ранения. Им уже оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас они находятся на рабочих местах.

Гладков также добавил, что семье погибшего Нечипоренко будет предоставлена вся необходимая помощь.

Ранее «Известия» сообщили, что подросток из Белгородской области спас пострадавшую от атаки беспилотника бабушку.