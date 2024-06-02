В Белгородской области при взрыве погиб замглавы администрации Корочанского района

В Белгородской области при взрыве погиб заместитель главы Корочанского района, секретарь совета безопасности региона Игорь Нечипоренко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Отмечается, что ЧП произошло после детонации боеприпаса.

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При этом, по данным источника, глава района Николай Нестеров, а также главы Мелиховского и Шляховского сельских поселений Андрей Веденин и Игорь Шевляков получили незначительные ранения. Им уже оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас они находятся на рабочих местах.

Гладков также добавил, что семье погибшего Нечипоренко будет предоставлена вся необходимая помощь.

Ранее «Известия» сообщили, что подросток из Белгородской области спас пострадавшую от атаки беспилотника бабушку.

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ФОТО: РИА Новости
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