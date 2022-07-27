На Украине отказались от «старых» американских штурмовиков А-10

Ранее глава ВВС США Фрэнк Кендалл допустил, что Вашингтон может передать Киеву свои более старые вооружения, в частности, A-10, однако решение об их передаче будет принимать украинская сторона.

По словам Сака, A-10 не закроют воздушное пространство и «не остановят бомбардировщики и ракеты», пишет РИА ФАН. При этом штурмовики станут целью для российских самолетов и ПВО. Чиновник считает, что Украине нужны «более современные» F-16, сообщает RT.

Советник министра указал, что эти истребители используют многие страны-партнеры Украины, и в случае получения F-16 Киеву будет легче добиться запчастей и техобслуживания.

