На Украине отказались от «старых» американских штурмовиков А-10

Украине нужны современные самолеты, а не старые американские штурмовики A-10 Warthog. Об этом заявил советник главы украинского Минобороны Юрий Сак, передает портал Military.com.

СМИ: у Украины почти не осталось ударных дронов

Ранее глава ВВС США Фрэнк Кендалл допустил, что Вашингтон может передать Киеву свои более старые вооружения, в частности, A-10, однако решение об их передаче будет принимать украинская сторона.

По словам Сака, A-10 не закроют воздушное пространство и «не остановят бомбардировщики и ракеты», пишет РИА ФАН. При этом штурмовики станут целью для российских самолетов и ПВО. Чиновник считает, что Украине нужны «более современные» F-16, сообщает RT.

Советник министра указал, что эти истребители используют многие страны-партнеры Украины, и в случае получения F-16 Киеву будет легче добиться запчастей и техобслуживания.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СамолетыСШАУкраина
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