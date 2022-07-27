На Украине отказались от «старых» американских штурмовиков А-10
Украине нужны современные самолеты, а не старые американские штурмовики A-10 Warthog. Об этом заявил советник главы украинского Минобороны Юрий Сак, передает портал Military.com.
Ранее глава ВВС США Фрэнк Кендалл допустил, что Вашингтон может передать Киеву свои более старые вооружения, в частности, A-10, однако решение об их передаче будет принимать украинская сторона.
По словам Сака, A-10 не закроют воздушное пространство и «не остановят бомбардировщики и ракеты», пишет РИА ФАН. При этом штурмовики станут целью для российских самолетов и ПВО. Чиновник считает, что Украине нужны «более современные» F-16, сообщает RT.
Советник министра указал, что эти истребители используют многие страны-партнеры Украины, и в случае получения F-16 Киеву будет легче добиться запчастей и техобслуживания.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 183 / сут.
Умерли
382 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+5 422 / сут.
- Китай впервые запустил национальную ракету-носитель «Лицзянь-1»
- На Украине отказались от «старых» американских штурмовиков А-10
- В Турции усомнились в возможности краха российской экономики из-за санкций
- Метеоролог заявил, что аномальная жара из Европы не придет в Россию
- Трамп: США могут повторить судьбу СССР
- В Крыму призвали расширить географию российской спецоперации
- Иран будет обслуживать российские самолеты
- Россия применила новый разведкомплекс на Украине
- СМИ: сенаторы США предложили ввести санкции за покупку Китаем нефти из России
- Поставки газа по «Северному потоку» составят 20% от проектной мощности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru