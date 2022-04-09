Москва передала Киеву спасательное судно «Сапфир»

Россия безвозмездно передала Украине судно «Сапфир», сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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«Восьмого апреля российской стороной безвозмездно и без всяких условий передано Украине спасательное судно "Сапфир" в заранее согласованном с Международной морской спасательной службой районе передачи (RR-2)», — приводит слова Мизинцева РИА Новости.

По словам генерал-полковника, Киев пытается уклоняться от диалога по проблеме обеспечения безопасного выхода иностранных судов. В свою очередь, Москва выполняет все меры по обеспечению гражданского судоходства в Черном, Азовском и Средиземном морях.

Мизинцев призвал Международную морскую организацию и руководителей компаний судовладельцев повлиять на киевские власти, чтобы те деблокировали и обеспечили безопасный выход иностранных судов из украинских портов.

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