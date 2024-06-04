Минобороны заявило об ударе комплексами «Бастион» ЧФ РФ по объектам ВСУ

Расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» Черноморского флота РФ ударили по наземным целям ВСУ на украинской территории. Об этом сообщает Минобороны.

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Как отметили в ведомстве, расчеты «Бастионов» нанесли удар по выявленным объектам противника в ходе боевого дежурства, пишет Ura.ru.

«Личный состав дивизиона после получения данных с координатами целей выдвинулся в позиционный район, развернул пусковые установки... и выполнил пуски крылатых ракет», — говорится в сообщении министерства.

Итоги объективного контроля подтвердили точное поражение целей.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ВСУЧерноморский Флот РФМинобороны

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