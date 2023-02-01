Минобороны: Войска РФ заняли более выгодные рубежи на донецком направлении
Вооруженные силы России вышли на более выгодные рубежи в процессе наступательных действий на донецком направлении. Об изменении оперативной обстановки в зоне специальной военной операции проинформировал официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
По его данным, части «Южной» группировки войск нанесли огневое поражение вооруженным силам Украины в районах населенных пунктов Тоненькое, Нелеповка и Северное в ДНР. В течение последних 24 часов на этом направлении потери ВСУ составили более 100 военных убитыми и ранеными, утверждал представитель Минобороны.
Кроме того, по информации Конашенкова, российские войска подбили один украинский танк, три боевых бронированных машины, гаубицу «Мста-Б», машину реактивной системы залпового огня «Ураган». Кроме того, уничтожена самоходная артиллерийская установка Caesar, переданная Киеву Францией.
На лиманском направлении потери ВСУ за сутки также приблизились к 100 бойцам, также уничтожены три боевые бронированные машины и автомобиль. На южно-донецком и запорожском направлениях убиты и ранены более 60 украинских военнослужащих.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», основатель частной военной компании «Моцарт» из США объявил сегодня, что его ЧВК покидает Украину и завершает деятельность.
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