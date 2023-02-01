Минобороны: Войска РФ заняли более выгодные рубежи на донецком направлении

Вооруженные силы России вышли на более выгодные рубежи в процессе наступательных действий на донецком направлении. Об изменении оперативной обстановки в зоне специальной военной операции проинформировал официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

По его данным, части «Южной» группировки войск нанесли огневое поражение вооруженным силам Украины в районах населенных пунктов Тоненькое, Нелеповка и Северное в ДНР. В течение последних 24 часов на этом направлении потери ВСУ составили более 100 военных убитыми и ранеными, утверждал представитель Минобороны.