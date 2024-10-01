Минобороны: Российские танкисты провели учения в Армении
На базе Южного военного округа в Армении провели учебно-боевые стрельбы экипажи танков Т-72Б Вооруженных сил России. Об этом сообщило Минобороны России.
Командиры и наводчики выполнили упражнения из пушек 2А46 калибра 125 мм, ПКТ и пулеметов НСВТ калибра 12,7 мм. Стрельба велась на расстояниях 800-1800 метров.
Кроме того, на полигоне Алагяз экипажи танков выполнили нормативы по вождению по пересеченной местности боевых машин на дистанции свыше пяти километров. Путь был осложнен естественными и искусственными преградами (искусственный брод, противотанковый ров, проход в минно-взрывном заграждении и колейный мост). Дистанция преодолевалась на максимально возможной скорости и в сжатые сроки.
Ранее Минобороны России сообщило, что в процессе стратегических командно-штабных учений «Океан-2024» малые ракетные корабли «Наро-Фоминск» и «Град» отработали по судам условного противника удар крылатыми ракетами «Калибр»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru