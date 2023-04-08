Минобороны РФ: ВС уничтожили 370 украинских военных и боевиков

Он отметил, что также было уничтожено порядка 60 военнослужащих ВСУ и САУ «Акация» на херсонском направлении. В ДНР, Запорожской и Херсонской областях российские силы уничтожили украинские склады боеприпасов.

В оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении украинских гаубиц Д-20 и Д-30 на южнодонецком и запорожском направлениях. Добавляется, что российские средства ПВО за сутки сбили семь снарядов HIMARS и семь украинских беспилотников.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил Минкультуры и Минобороны РФ наградить артистов, выезжающих в зону специальной военной операции. «Белый список» ведет «Культурный фронт России», но Гусев считает, что его нужно составлять на общегосударственном уровне.

