Минобороны РФ: ВС уничтожили 370 украинских военных и боевиков
Вооруженные силы РФ уничтожили 370 украинских военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников на донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он отметил, что также было уничтожено порядка 60 военнослужащих ВСУ и САУ «Акация» на херсонском направлении. В ДНР, Запорожской и Херсонской областях российские силы уничтожили украинские склады боеприпасов.
В оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении украинских гаубиц Д-20 и Д-30 на южнодонецком и запорожском направлениях. Добавляется, что российские средства ПВО за сутки сбили семь снарядов HIMARS и семь украинских беспилотников.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил Минкультуры и Минобороны РФ наградить артистов, выезжающих в зону специальной военной операции. «Белый список» ведет «Культурный фронт России», но Гусев считает, что его нужно составлять на общегосударственном уровне.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru