Минобороны обозначило цель третьего этапа учений с тактическим ядерным оружием
Цель третьего этапа российских учений с тактическим (нестратегическим) ядерным оружием — поддержать готовность к выполнению боевых задач техники частей применения оружия. Об этом сообщило Минобороны России.
Во время учений ракетчики Центрального и Южного военных округов отработали снаряжение специальными боеприпасами ракет. Для проведения электронных пусков принимавший участие в учениях личный состав занял назначенные позиционные районы.
Ранее замначальника штаба ВВС США Эндрю Джебар заявил, что Пентагон постоянно принимает во внимание сигналы Москвы в сфере ядерного сдерживания и решает, как реагировать на них.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru