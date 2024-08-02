Минобороны обозначило цель третьего этапа учений с тактическим ядерным оружием

Цель третьего этапа российских учений с тактическим (нестратегическим) ядерным оружием — поддержать готовность к выполнению боевых задач техники частей применения оружия. Об этом сообщило Минобороны России.

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Во время учений ракетчики Центрального и Южного военных округов отработали снаряжение специальными боеприпасами ракет. Для проведения электронных пусков принимавший участие в учениях личный состав занял назначенные позиционные районы.

Ранее замначальника штаба ВВС США Эндрю Джебар заявил, что Пентагон постоянно принимает во внимание сигналы Москвы в сфере ядерного сдерживания и решает, как реагировать на них.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеУчения Российской Армии\Военные УченияМинобороны РФ

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