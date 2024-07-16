В США заявили, что принимают во внимание сигналы России в сфере ядерного сдерживания

По его словам, военное ведомство реагирует на подобные сигналы других стран. Он признал необходимость модернизации ядерного арсенала США для обеспечения разнообразных средств сдерживания.

Джебара не стал комментировать заявления президента России Владимира Путина о ядерной сфере, оставив данный вопрос Госдепартаменту США.

Ранее глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов заявил, что ядерная доктрина в РФ может измениться в случае, если по отношению к государству увеличится число угроз и вызовов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

