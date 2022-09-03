Минобороны обнародовало кадры остановки нападения ВСУ

Министерство обороны РФ опубликовало видео о боевой работе подразделений десантников, отразивших нападение украинских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса.

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В ролике показана оборона подразделений ВДВ и процесс стрельбы с закрытых позиций из минометов калибром 82 и 120 миллиметров. Десантники уничтожили группу пехоты противника по данным с беспилотника.

«Услышали звук техники, подняли птичку. Наша артиллерия работала так, что шансов не было. Танки работали, гранатометы. <...> Два часа они продержались», — рассказал военный с позывным «Тихий».

Десантник добавил, что российские военнослужащие дали противнику время забрать раненных, во время эвакуации огонь по ним не наносили.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВДВМинобороны РФ
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