Минобороны обнародовало кадры остановки нападения ВСУ
Министерство обороны РФ опубликовало видео о боевой работе подразделений десантников, отразивших нападение украинских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса.
В ролике показана оборона подразделений ВДВ и процесс стрельбы с закрытых позиций из минометов калибром 82 и 120 миллиметров. Десантники уничтожили группу пехоты противника по данным с беспилотника.
«Услышали звук техники, подняли птичку. Наша артиллерия работала так, что шансов не было. Танки работали, гранатометы. <...> Два часа они продержались», — рассказал военный с позывным «Тихий».
Десантник добавил, что российские военнослужащие дали противнику время забрать раненных, во время эвакуации огонь по ним не наносили.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru