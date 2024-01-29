Министр обороны вернулся в Пентагон после лечения рака простаты

Министр обороны США Ллойд Остин вернулся к работе в Пентагон после лечения рака простаты. Об этом сообщило американское оборонное ведомство.

В Минобороны напомнили, что Остин работал из дома с 15 января, когда его выписали домой из госпиталя.

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Глава Пентагона, у которого был обнаружен рак простаты, 22 декабря перенес «малоинвазивную» операцию, однако 1 января снова попал в клинику из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости.

Его раскритиковали в том числе в Белом доме за попытку скрыть заболевание.

Рак толстой или прямой кишки самый распространенный у молодых людей, но врачи еще не выявили факторы, которые влияют на этот процесс, заявил руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе в интервью НСН.

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ФОТО: www.defense.gov / Chad McNeeley, DO
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