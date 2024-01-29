Министр обороны вернулся в Пентагон после лечения рака простаты

Глава Пентагона, у которого был обнаружен рак простаты, 22 декабря перенес «малоинвазивную» операцию, однако 1 января снова попал в клинику из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости.

Его раскритиковали в том числе в Белом доме за попытку скрыть заболевание.

Рак толстой или прямой кишки самый распространенный у молодых людей, но врачи еще не выявили факторы, которые влияют на этот процесс, заявил руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе в интервью НСН.

