Министр обороны вернулся в Пентагон после лечения рака простаты
Министр обороны США Ллойд Остин вернулся к работе в Пентагон после лечения рака простаты. Об этом сообщило американское оборонное ведомство.
В Минобороны напомнили, что Остин работал из дома с 15 января, когда его выписали домой из госпиталя.
Глава Пентагона, у которого был обнаружен рак простаты, 22 декабря перенес «малоинвазивную» операцию, однако 1 января снова попал в клинику из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости.
Его раскритиковали в том числе в Белом доме за попытку скрыть заболевание.
Рак толстой или прямой кишки самый распространенный у молодых людей, но врачи еще не выявили факторы, которые влияют на этот процесс, заявил руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе в интервью НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru